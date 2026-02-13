Les actions du secteur du camionnage dérapent en raison des inquiétudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lance Tupper

Les actions des sociétés de transport routier et de logistique ont chuté jeudi, la dernière industrie à être touchée par les craintes que les progrès rapides de la technologie de l'IA conduisent à une concurrence accrue pour les entreprises établies qui s'appuient sur des logiciels pour leurs services.

Les entreprises de logistique Landstar System LSTR.O et C.H. Robinson CHRW.O ont toutes deux chuté de plus de 14 %, tandis que l'indice Dow Jones des transports .DJT a perdu 4 % après avoir atteint un niveau record lors de la séance précédente.

La chute brutale des actions du secteur de la logistique fait suite à un récent effondrement des actions du secteur des logiciels, les investisseurs craignant dans les deux cas que les futurs produits d'intelligence artificielle ne déclenchent une concurrence féroce pour les entreprises établies et n'éviscèrent leurs marges bénéficiaires.

Ces craintes contrastent avec l'optimisme à l'égard de la technologie de l'IA qui a permis à Wall Street d'atteindre des sommets ces dernières années. "Le thème flagrant sous la surface, non seulement pour la technologie, mais pour tous les coins du marché en ce moment, est une approche agressive de « tirer d'abord, poser les questions ensuite » pour tout secteur du marché qui fait l'objet d'un titre lié à l'IA", a écrit le trader Jefferies Jeffrey Favuzza dans une note de client jeudi.

La déroute de jeudi est survenue lorsque la société de logistique Algorhythm Holdings RIME.O , axée sur l'IA, a déclaré que son unité SemiCab a augmenté les volumes de fret des clients de 300 % à 400 % "sans augmentation correspondante des effectifs opérationnels." L'action d'Algorhythm a bondi d'environ 30 %, portant sa valeur boursière à environ 6 millions de dollars.

Algorhythm vendait auparavant des appareils de karaoké. Elle a vendu cette activité à Stingray Music en août et a changé de nom, passant de The Singing Machine Company à Algorhythm Holdings.

Les marchés mondiaux ont été secoués la semaine dernière après que le développeur d'IA Anthropic a lancé des modules d'extension pour son agent Claude Cowork, ce qui a ravivé les craintes que les systèmes d'IA progressant rapidement n'empiètent sur les activités principales des sociétés de logiciels traditionnelles.