Les actions du secteur des semi-conducteurs s'effondrent, mais les chasseurs de bonnes affaires limitent les pertes sur d'autres titres technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix au paragraphe 2)

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que l'engouement pour l'IA s'essouffle; les chasseurs de bonnes affaires se ruent sur d'autres titres

* Le retrait des capitaux du secteur technologique, les inquiétudes liées aux taux d’intérêt et les doutes concernant les dépenses en IA alimentent les ventes

* Le Nasdaq recule de 1,3 %, effaçant environ 590 milliards de dollars de capitalisation boursière

* L'indice des semi-conducteurs recule de 6,3 %, Micron perd 9 %

par Shashwat Chauhan

Les valeurs américaines du secteur des puces électroniques ont chuté mardi, mais la baisse initiale du marché dans son ensemble a attiré des investisseurs à la recherche de bonnes affaires, ce qui a freiné la chute d’autres sociétés au cœur de la reprise liée à l’infrastructure de l’IA, qui a alimenté le marché ces dernières années.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique

.IXIC , affichait toujours une baisse de 1,4 %, effaçant environ 680 milliards de dollars de capitalisation boursière lors des échanges matinaux de mardi. La capitalisation boursière de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, est brièvement passée sous la barre des 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis son entrée en bourse au début du mois, avant de rebondir en territoire positif.

Le secteur technologique a subi ces derniers jours sa première vague de ventes massive depuis des semaines, le Nasdaq ayant reculé de près de 5 % par rapport à son plus haut niveau de clôture atteint début juin. Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, a vu sa capitalisation boursière passer sous la barre des 5 000 milliards de dollars, avec une baisse de 2,6 %. Avec Tesla TSLA.O , elle a figuré parmi les principaux freins à la progression du Nasdaq.

Les fabricants de puces, qui figuraient parmi les grands gagnants de la vague de l’IA cette année, ont enregistré de lourdes pertes, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculant de 6,3 %. Micron MU.O , l’un des titres ayant le plus progressé ces derniers mois, a chuté de 9 %. La société publiera ses résultats mercredi après la clôture des marchés.

« Ce mouvement a été très concentré et tiré par les flux, ce qui le rend vulnérable à des changements de sentiment relativement mineurs », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird.

« Cela ne semble pas étroitement lié aux fondamentaux de l’IA, mais plutôt à la forte concentration et aux importants afflux de capitaux vers le secteur technologique mondial au cours des derniers mois, qui commencent désormais à se résorber. » Les fabricants de puces mémoire — les valeurs les plus performantes du S&P 500 .SPX depuis le début de l’année — ont pris du retard mardi, SanDisk SNDK.O reculant de 12 % et Western Digital WDC.O perdant 11 %. Les fabricants de puces mémoire sud-coréens ont également enregistré de fortes baisses .

L'action SpaceX était en hausse de 1,7 % à 157 dollars peu après 10 h 40 (heure de l'Est) (14 h 40 GMT), après avoir chuté jusqu'à 147,11 dollars, son premier recul sous son cours d'ouverture de 150 dollars.

RÉSULTATS MITIGÉS POUR LES GÉANTS DE LA TECH

Les autres poids lourds de la technologie ont affiché des résultats mitigés: Alphabet GOOGL.O a reculé de 0,4 %, Apple

AAPL.O a progressé de 0,8 % et Microsoft MSFT.O a gagné plus de 2 %. Les valeurs du secteur des logiciels, telles que Workday

WDAY.O et Salesforce CRM.N , ont également progressé; ces actions avaient subi une forte correction en début d’année en raison des craintes liées à l’IA.

Souvent qualifiées d’« hyperscalers », ces entreprises ont investi des milliards pour renforcer leurs infrastructures d’IA, bien qu’il soit encore difficile de démontrer clairement que les produits d’IA peuvent générer des rendements justifiant ces dépenses.

Lauren Hyslop, gestionnaire d’investissements chez Mattioli Woods, a expliqué que cette vague de ventes était due à un contexte de taux d’intérêt plus difficile et à des inquiétudes concernant l’ampleur des capitaux nécessaires pour financer la prochaine phase d’investissement dans l’IA.

L'introduction en bourse record de SpaceX a déclenché une frénésie boursière au cours de sa première semaine en tant que société cotée, mais le titre s'est effondré au cours des dernières séances, effaçant plus de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis mercredi dernier.

« Je serais prudent avant de considérer cela comme une opportunité d’achat de rattrapage. La baisse semble spectaculaire en termes d’ampleur, mais ces fluctuations ne sont pas inhabituelles pour une action dont le flottant est si faible », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau. Les actions de la société restent toutefois supérieures de plus de 10 % à leur prix d’introduction en bourse de 135 dollars. SpaceX a également annoncé une émission obligataire en début de semaine. Les grandes introductions en bourse connaissent souvent des turbulences lors de leurs premiers jours sur le marché public. Une analyse de Reuters portant sur les 50 introductions en bourse les mieux valorisées au cours des cinq dernières années a montré que, dans environ trois quarts des cas, les investisseurs auraient mieux fait d’acheter un fonds indiciel S&P 500 plutôt que d’investir dans une grande introduction en bourse.

Les valeurs technologiques sensibles aux taux d’intérêt ont également souffert des anticipations d’un resserrement de la politique monétaire sous la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale américaine, d’autant plus que les dernières données économiques indiquent une économie résiliente.