Les actions du secteur des puces électroniques gagnent du terrain après les bonnes prévisions de Texas Instruments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 avril - ** Certains titres américains du secteur des puces gagnent du terrain avant le marché après que le fabricant de puces Texas Instruments TXN.O a prévu des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations grâce à une forte demande de puces pour les centres de données
** TXN bondit de 10,9 %
** Microchip Technology MCHP.O , Analog Devices ADI.O augmentent chacun de 4,8%
** ON Semiconductor ON.O gagne 4,5%, NXP Semiconductor
NXPI.O progresse de 3,7%
** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a progressé de 0,6%
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