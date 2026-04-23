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Les actions du secteur des puces électroniques gagnent du terrain après les bonnes prévisions de Texas Instruments
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Certains titres américains du secteur des puces gagnent du terrain avant le marché après que le fabricant de puces Texas Instruments TXN.O a prévu des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations grâce à une forte demande de puces pour les centres de données

** TXN bondit de 10,9 %

** Microchip Technology MCHP.O , Analog Devices ADI.O augmentent chacun de 4,8%

** ON Semiconductor ON.O gagne 4,5%, NXP Semiconductor

NXPI.O progresse de 3,7%

** L'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a progressé de 0,6%

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
381,4200 USD NASDAQ 0,00%
ISHS SEMICONDUCTOR
431,7700 USD NASDAQ 0,00%
MICROCHIP TECH
82,4800 USD NASDAQ 0,00%
NXP SEMICONDUCTO
225,7500 USD NASDAQ 0,00%
ON SEMICONDUCTOR
88,9900 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS INSTRUMENT
236,3100 USD NASDAQ 0,00%
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