Les actions du secteur des logiciels, qui avaient été malmenées, remontent grâce à l'optimisme général qui règne dans le secteur des technologies et de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Les actions des sociétés de logiciels s'envolent en pré-ouverture, les investisseurs se ruant sur les titres malmenés, tandis que la reprise générale du secteur technologique soutient ces hausses

** ServiceNow NOW.N en hausse de 8%, International Business Machines IBM.N en hausse de 9,5%, Adobe ADBE.O en hausse de 6,1%, Atlassian TEAM.O en hausse de 6%, Salesforce

CRM.N en hausse de 5,2%, Workday WDAY.O en hausse de 6,3%

** Microsoft MSFT.O en hausse de 3,6% après que Nvidia

NVDA.O a dévoilé une nouvelle puce en partenariat avec la société; le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a écarté les craintes selon lesquelles l'IA réduirait la demande en ingénieurs logiciels

** L'indice du secteur logiciel du S&P 500 .SPLRCIS a enregistré en mai sa plus forte hausse mensuelle depuis octobre 2002 et a terminé la semaine dernière à son plus haut niveau depuis fin janvier, grâce aux bons résultats de Dell

DELL.N et Snowflake SNOW.N

** Les indicateurs techniques du SPLRCIS laissent entrevoir une forte dynamique à court terme: vendredi, l'indice a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours pour la première fois depuis janvier; l'indice de force relative sur les 14 dernières séances a bondi à 75,1

** Le secteur des logiciels a été durement touché au premier trimestre en raison des craintes liées aux bouleversements liés à l'IA, ce qui a également exacerbé les inquiétudes sur les marchés du crédit privé; le SPLRCIS a reculé d'environ 5% depuis le début de l'année

** Cependant, les actions des sociétés de capital-investissement et de crédit privé exposées au secteur, telles que Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N , Ares Management

ARES.N et KKR KKR.N , ont chacune reculé d'environ 20% depuis le début de l'année