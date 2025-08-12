 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions du secteur des logiciels en Europe chutent en raison des craintes liées aux pièges de l'IA
Reuters 12/08/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs logicielles en Europe ont fortement chuté mardi, le poids lourd SAP SAPG.DE perdant plus de 6% sur fond d'inquiétudes quant aux risques que l'intelligence artificielle pourrait poser à cette partie du secteur technologique.

SAP était brièvement sur le point de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis octobre 2020 et était en dernier lieu en baisse de 5,5 %. Parallèlement, Dassault Systèmes

DAST.PA , Sage SGE.L et Nemetschek NEKG.DE ont chuté de 4 % à 10 %, faisant du secteur technologique .SX8P le secteur le moins performant en Europe.

Un trader a déclaré que la perte de valeur reflétait les baisses des pairs américains tels que Adobe ADBE.O , Salesforce

CRM.N , Intuit INTU.O et Workday WDAY.O lundi, suite à un article de MarketWatch qui a examiné l'impact potentiel de l'IA sur les sociétés de logiciels, en particulier.

Lundi, Melius Research a abaissé la note d'Adobe à "vendre".

Valeurs associées

ADOBE
333,6500 USD NASDAQ 0,00%
DASSAULT SYSTEMES
26,5400 EUR Euronext Paris -2,32%
INTUIT
706,0900 USD NASDAQ 0,00%
NEMETSCHEK AG O.N.
123,000 EUR XETRA -10,22%
SAGE GRP
1 102,500 GBX LSE -4,21%
SALESFORCE
232,630 USD NYSE 0,00%
SAP AG O.N.
236,350 EUR XETRA -5,21%
STOXX Europe 600 Technology
792,23 Pts DJ STOXX -1,76%
WORKDAY-A
213,6900 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

