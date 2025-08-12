Les actions du secteur des logiciels en Europe chutent en raison des craintes liées aux pièges de l'IA

Les valeurs logicielles en Europe ont fortement chuté mardi, le poids lourd SAP SAPG.DE perdant plus de 6% sur fond d'inquiétudes quant aux risques que l'intelligence artificielle pourrait poser à cette partie du secteur technologique.

SAP était brièvement sur le point de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis octobre 2020 et était en dernier lieu en baisse de 5,5 %. Parallèlement, Dassault Systèmes

DAST.PA , Sage SGE.L et Nemetschek NEKG.DE ont chuté de 4 % à 10 %, faisant du secteur technologique .SX8P le secteur le moins performant en Europe.

Un trader a déclaré que la perte de valeur reflétait les baisses des pairs américains tels que Adobe ADBE.O , Salesforce

CRM.N , Intuit INTU.O et Workday WDAY.O lundi, suite à un article de MarketWatch qui a examiné l'impact potentiel de l'IA sur les sociétés de logiciels, en particulier.

Lundi, Melius Research a abaissé la note d'Adobe à "vendre".