Les actions du secteur des engrais chutent après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions du secteur des engrais chutent en pré-marché, parmi les quelques retardataires, après que le président américain Donald Trump a accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran

** CF Industries CF.N perd 8,2 %, Mosaic MOS.N chute de 2,8 % et les actions cotées en bourse de Nutrien NTR.N chutent de 3,2 %

** Cette situation contraste avec la reprise générale des actions américaines; les contrats à terme du S&P 500 augmentent de 2,5 % .N

** Les prix de l'urée ont grimpé en flèche ces dernières semaines en raison de l'interruption de l'approvisionnement due à la fermeture du détroit d'Ormuz en raison des tensions accrues au Moyen-Orient

** Les entreprises d'engrais bénéficient de la hausse des prix de l'urée, un composant majeur de certains engrais

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de CF ont grimpé de 73 % depuis le début de l'année, celles de MOS de 9,5 % et celles de NTR d'environ 62 %, tandis que le S&P 500 Fertilizers & Agricultural Chemicals .SPLRCCHFA a gagné 54,4 %