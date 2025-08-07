Les actions du secteur de la technologie font grimper les cours à Wall Street grâce à l'espoir d'une exemption des droits de douane

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,56%, S&P 500 0,62%, Nasdaq 0,8%

Apple progresse grâce à un engagement de fabrication de 100 milliards de dollars qui atténue les craintes liées aux droits de douane

Eli Lilly chute après des résultats tardifs concernant un médicament oral pour la perte de poids

Les données sur les demandes initiales d'allocations chômage sont attendues à 8h30 (ET)

par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté jeudi, signalant un nouvel élan pour Wall Street, sur des signes que les grandes entreprises technologiques pourraient contourner les derniers tarifs d'importation de puces du président Donald Trump.

Les actions d'Apple ont grimpé AAPL.O de 2,9 % dans les échanges avant bourse, après avoir augmenté de 5,1 % et mené les gains à Wall Street au cours de la session précédente, après que Trump ait déclaré que le fabricant d'iPhone investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, portant son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

M. Trump a également annoncé des droits de douane d'environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, mais a précisé qu'ils ne s'appliqueraient pas aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis ou qui se sont engagées à le faire.

Les actions des fabricants de puces, notamment Nvidia

NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , ont augmenté de 0,9 % à 2,2 %.

À 7:10 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 39,75 points, soit 0,62%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 186,25 points, soit 0,8%, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 246 points, soit 0,56%.

Pendant ce temps, Eli Lilly LLY.N a plongé de 12,3% après avoir rapporté des données sur son médicament oral de dernière phase pour la perte de poids. Le fabricant de médicaments a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Les droits de douane plus élevés de 10 % à 50 % imposés par Trump à des dizaines de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur jeudi.

Néanmoins, les attentes d'un assouplissement de la politique de la Réserve fédérale - suscitées par des données économiques décevantes, en particulier le rapport sur l'emploi de juillet - ainsi que l'optimisme concernant les dépenses des entreprises en matière d'IA ont maintenu les marchés à des niveaux record.

Tous les regards sont tournés vers le rapport sur les demandes initiales d'allocations chômage, prévu pour 8h30 ET, les investisseurs recherchant de nouveaux indices sur le marché du travail après les données décevantes sur les salaires de la semaine dernière qui ont déclenché une réévaluation spectaculaire de la trajectoire d'assouplissement de la Réserve fédérale.

Les traders parient maintenant presque entièrement sur une réduction des taux en septembre, avec au moins deux mouvements attendus cette année, a montré CME FedWatch.

"Les marchés boursiers continuent de progresser, car les responsables de la Fed se montrent plus indulgents et l'activité économique mondiale résiste", a déclaré Elias Haddad, stratège principal pour les marchés chez Brown Brothers Harriman.

Les investisseurs attendent également de connaître le nom du remplaçant intérimaire de M. Trump pour le gouverneur de la Fed, Adriana Kugler, dans les jours à venir, alors que l'on s'attend à ce que le candidat soit une colombe politique qui favorisera probablement une baisse des taux d'intérêt.

La démission de Mme Kugler laisse un poste vacant au sein du conseil d'administration de la Fed, composé de sept membres et dirigé par le président Jerome Powell, que M. Trump a critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir réduit les coûts d'emprunt. Le mandat de M. Powell doit s'achever en mai 2025.

Le barrage des bénéfices du deuxième trimestre s'est poursuivi à plein régime. DoorDash DASH.O a dépassé les estimations de revenus de et a prévu une valeur brute des marchandises plus élevée que prévu pour le trimestre en cours. Ses actions ont bondi de 8,4 %.

Datadog DDOG.O a bondi de 10,4 % après avoir dépassé les estimations pour les résultats du deuxième trimestre.