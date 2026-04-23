Les actions du secteur de la marijuana augmentent alors que les États-Unis reclassent la marijuana médicale autorisée par l'État comme une drogue moins dangereuse

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23 avril - ** Les entreprises du secteur du cannabis sont en hausse en pré-marché après que le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré jeudi que le ministère de la Justice reclassait la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par l'État en tant que drogue moins dangereuse

** Tilray TLRY.TO en hausse de 10%, Aurora Cannabis

ACB.TO en hausse de 6%

** L'ETF AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS.P gagne 11,35 %

** La décision de reclasser la marijuana représente l'un des changements fédéraux les plus importants dans la politique de la marijuana depuis des décennies, éliminant les obstacles à la recherche sur les cas d'utilisation potentiels de la drogue