Les actions du secteur de la marijuana augmentent alors que les États-Unis reclassent la marijuana médicale autorisée par l'État comme une drogue moins dangereuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 avril - ** Les entreprises du secteur du cannabis sont en hausse en pré-marché après que le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré jeudi que le ministère de la Justice reclassait la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par l'État en tant que drogue moins dangereuse
** Tilray TLRY.TO en hausse de 10%, Aurora Cannabis
ACB.TO en hausse de 6%
** L'ETF AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS.P gagne 11,35 %
** La décision de reclasser la marijuana représente l'un des changements fédéraux les plus importants dans la politique de la marijuana depuis des décennies, éliminant les obstacles à la recherche sur les cas d'utilisation potentiels de la drogue
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