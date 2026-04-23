 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du secteur de la marijuana augmentent alors que les États-Unis reclassent la marijuana médicale autorisée par l'État comme une drogue moins dangereuse
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les entreprises du secteur du cannabis sont en hausse en pré-marché après que le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré jeudi que le ministère de la Justice reclassait la marijuana approuvée par la FDA et autorisée par l'État en tant que drogue moins dangereuse

** Tilray TLRY.TO en hausse de 10%, Aurora Cannabis

ACB.TO en hausse de 6%

** L'ETF AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS.P gagne 11,35 %

** La décision de reclasser la marijuana représente l'un des changements fédéraux les plus importants dans la politique de la marijuana depuis des décennies, éliminant les obstacles à la recherche sur les cas d'utilisation potentiels de la drogue

Valeurs associées

AURORA CANNABIS
5,230 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank