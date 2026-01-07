Les actions du secteur de la défense américain chutent après les commentaires de Trump sur les problèmes de production

7 janvier - ** Les actions du secteur de la défense baissent, les investisseurs évaluant les commentaires du président américain Donald Trump sur Truth Social, la plateforme de médias sociaux de Trump

** Donald Trump déclare sur qu'il n'autorisera pas les dividendes et les rachats d'actions pour les entreprises de défense tant qu'elles n'auront pas résolu leurs problèmes de production d'équipements militaires

** Il qualifie les rémunérations des dirigeants de l'industrie de la défense d'"exorbitantes et injustifiables"

** Les actions de Lockheed Martin LMT.N ont baissé d'environ 3,2 %, celles de RTX Corp RTX.N de 1,4 %, celles de Northrop Grumman NOC.N de près de 4 % et celles de General Dynamics GD.N de 2,6 %

** L'indice Dow Jones de la défense américaine en baisse de 2,6%