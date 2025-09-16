 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 815,33
-1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions du secteur de l'énergie progressent, le marché prenant en compte le risque d'approvisionnement en Russie et la décision sur les taux d'intérêt aux États-Unis,
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 0,7 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 augmentent de 1,1 % à 68,20 $/baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) CLc1 gagnent 1,5 % à 64,24 $/baril

** Les prix du brut augmentent à , les marchés prenant en compte la perturbation potentielle de l'approvisionnement en provenance de Russie suite aux attaques de drones ukrainiens sur ses ports et ses raffineries, ainsi que la perspective d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N augmentent respectivement de 1 % et 0,5 %

** Valero Energy VLO.N , APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 1,4 % à 2,1 %

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O augmente de 1,2 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N augmentent de 1,2 % et Marathon Petroleum MPC.N augmente de 1,4 %

Valeurs associées

APA
24,0450 USD NASDAQ +4,95%
BAKER HUGHES RG-A
47,0700 USD NASDAQ +1,71%
CHEVRON
159,290 USD NYSE +1,18%
DIAMONDBACK ENG
139,0500 USD NASDAQ +3,36%
EXXON MOBIL
114,080 USD NYSE +1,50%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
183,125 USD NYSE +1,77%
OCCIDENTAL PETROLEUM
46,784 USD NYSE +2,83%
PHILLIPS 66
132,720 USD NYSE +1,15%
Pétrole Brent
68,38 USD Ice Europ +1,35%
Pétrole WTI
64,45 USD Ice Europ +1,90%
SLB
35,000 USD NYSE +0,63%
VALERO ENERGY
161,390 USD NYSE +2,44%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

