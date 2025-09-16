Les actions du secteur de l'énergie progressent, le marché prenant en compte le risque d'approvisionnement en Russie et la décision sur les taux d'intérêt aux États-Unis,

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 0,7 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 augmentent de 1,1 % à 68,20 $/baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) CLc1 gagnent 1,5 % à 64,24 $/baril

** Les prix du brut augmentent à , les marchés prenant en compte la perturbation potentielle de l'approvisionnement en provenance de Russie suite aux attaques de drones ukrainiens sur ses ports et ses raffineries, ainsi que la perspective d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N augmentent respectivement de 1 % et 0,5 %

** Valero Energy VLO.N , APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 1,4 % à 2,1 %

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O augmente de 1,2 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N augmentent de 1,2 % et Marathon Petroleum MPC.N augmente de 1,4 %