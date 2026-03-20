Les actions du secteur de l'énergie grimpent alors que les prix du brut augmentent en raison de la prolongation du conflit avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 1,7 % à 110,48 $ le baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 3,4 % à 99,40 $ le baril ** Les prix du brut augmentent alors que la guerre de trois semaines contre l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement et que les États-Unis se préparent à envoyer des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient dans les semaines à venir

** Le géant de l'énergie Chevron CVX.N gagne 1,3%

** APA Corp APA.O , ONEOK OKE.N , Exxon Mobil XOM.N , et Occidental Petroleum OXY.N gagnent entre 2,3 % et 2,7 % - parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Diamondback Energy FANG.O en hausse de 1,6 %, Devon Energy DVN.N gagne 0,7 % et Coterra Energy CTRA.N augmente d'environ 1 %