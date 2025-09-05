Les actions du secteur de l'énergie chutent alors que le pétrole brut se dirige vers une perte hebdomadaire en raison des inquiétudes concernant l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a baissé de 1,85%, suite à la chute des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 2,75 %, à 65,15 $/baril, tandis que West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 3,2 % à 61,48 $/baril

** Les prix du brut baissent , se dirigeant vers une perte hebdomadaire pour la première fois en trois semaines, alors que les attentes d'une augmentation de l'offre augmentent et qu'une augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis renforce les inquiétudes sur la demande

** Les principaux acteurs du secteur de l'énergie: Exxon Mobil XOM.N baisse de ~2% et Chevron CVX.N baisse de 1,8%

** ONEOK OKE.N , Targa Resources TRGP.N , EOG Resources

EOG.N et ConocoPhillips COP.N perdent entre 2,6 % et 3,3 %; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

**Sociétés de services pétroliers: Halliburton HAL.N en baisse de 0,8% et Baker Hughes BKR.O en baisse de 2,2%

** Par ailleurs, Reuters a rapporté que Halliburton a réduit son personnel au cours des dernières semaines, alors qu'elle fait face à une augmentation des coûts et à une période de baisse des prix et de volatilité