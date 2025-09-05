 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 677,50
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions du secteur de l'énergie chutent alors que le pétrole brut se dirige vers une perte hebdomadaire en raison des inquiétudes concernant l'offre
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a baissé de 1,85%, suite à la chute des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 2,75 %, à 65,15 $/baril, tandis que West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 3,2 % à 61,48 $/baril

** Les prix du brut baissent , se dirigeant vers une perte hebdomadaire pour la première fois en trois semaines, alors que les attentes d'une augmentation de l'offre augmentent et qu'une augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis renforce les inquiétudes sur la demande

** Les principaux acteurs du secteur de l'énergie: Exxon Mobil XOM.N baisse de ~2% et Chevron CVX.N baisse de 1,8%

** ONEOK OKE.N , Targa Resources TRGP.N , EOG Resources

EOG.N et ConocoPhillips COP.N perdent entre 2,6 % et 3,3 %; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

**Sociétés de services pétroliers: Halliburton HAL.N en baisse de 0,8% et Baker Hughes BKR.O en baisse de 2,2%

** Par ailleurs, Reuters a rapporté que Halliburton a réduit son personnel au cours des dernières semaines, alors qu'elle fait face à une augmentation des coûts et à une période de baisse des prix et de volatilité

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
45,4322 USD NASDAQ -1,92%
CHEVRON
154,740 USD NYSE -1,90%
CONOCOPHILLIPS
93,010 USD NYSE -2,76%
EOG RESOURCES
117,870 USD NYSE -3,02%
EXXON MOBIL
110,130 USD NYSE -2,04%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
22,305 USD NYSE -0,71%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,595 USD NYSE -2,18%
ONEOK
71,835 USD NYSE -3,42%
Pétrole Brent
65,48 USD Ice Europ -2,09%
Pétrole WTI
61,83 USD Ice Europ -2,32%
SLB
35,970 USD NYSE -0,07%
TARGA RESOURCES
161,400 USD NYSE -3,03%
TX PAC LAND
900,460 USD NYSE -2,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

