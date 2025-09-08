Les actions du PRS REIT britannique grimpent alors que KKR rejoint le processus de vente

8 septembre - ** Les actions du fonds d'investissement immobilier PRS REIT PRSR.L augmentent de 8,6% à 106,4 pence

** L'action est en tête des gains de l'indice FTSE 250 mid-cap .FTMC , qui est en hausse de 0,55%

** La société déclare que KKR KKR.N a rejoint son processus de vente formel, mais n'a pas fait d'offre pour la société

** L'investisseur immobilier britannique Long Harbour n'a pas retiré sa proposition de rachat de 631,6 millions de livres (852 millions de dollars), déclare la société

** Depuis le début de l'année, les actions de PRSR ont baissé de 1,61 %, alors que l'indice FTSE des moyennes capitalisations a augmenté de 5,13 %