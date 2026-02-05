Les actions du groupe de restauration Compass chutent, les inquiétudes liées à l'IA éclipsant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions atteignent leur plus bas niveau depuis trois ans malgré un chiffre d'affaires plus élevé que prévu

Les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA pèsent sur le moral des investisseurs

Compass réaffirme ses prévisions pour l'exercice 2026

Compass Group CPG.L a fait état d'une croissance du chiffre d'affaires trimestriel plus forte que prévu jeudi et a maintenu ses prévisions annuelles, mais les actions ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de trois ans, les analystes citant l'impact potentiel de l'IA sur ses clients basés dans les bureaux.

Environ 20 % des revenus de Compass proviennent de clients des secteurs de la technologie, des professions libérales et des services financiers, ce qui l'expose aux préoccupations des investisseurs concernant l'IA qui perturbe le travail de bureau.

"Nous pensons que si les risques se matérialisent, nous sommes bien placés pour y faire face. Nous pensons en fait qu'il y a plus d'opportunités que de risques pour nous dans cet espace", a déclaré le directeur général Dominic Blakemore aux analystes.

Il a déclaré que les postes de premier échelon, considérés comme les plus vulnérables au déplacement par l'IA, ne représentent pas plus de 10 à 15 % de son exposition de 13 % aux emplois de bureau en col blanc.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré qu'une bonne publication conforme aux attentes comme celle d'aujourd'hui devrait suffire à rassurer, mais qu'il est peu probable qu'elle suffise à améliorer le sentiment, notant que l'action se négocie à des multiples déprimés en raison des inquiétudes liées à l'IA.

RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES DE REVENUS

Les craintes que les progrès de l'IA ne bouleversent les modèles d'entreprise ont récemment déclenché un vaste mouvement de liquidation des actions du secteur des logiciels.

Les actions du plus grand traiteur du monde ont chuté de 8 % et semblaient se diriger vers une quatrième semaine de pertes, les analystes s'inquiétant également du fait que les médicaments amaigrissants pourraient nuire à son modèle d'entreprise. Blakemore a déclaré que les médicaments GLP-1 n'avaient pas eu d'impact jusqu'à présent.

Blakemore a déclaré que Compass se tournait vers de nouveaux secteurs, notamment les contrats de défense, les salons d'aéroport en dehors de l'Amérique du Nord et les centres de données à l'échelle mondiale, afin d'augmenter son flux de revenus.

Compass, qui emploie 590 000 personnes dans plus de 25 pays, a enregistré une croissance organique de 7,3 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, dépassant les attentes de 7,1 %, grâce à une croissance à deux chiffres de son segment Business & Industry en Amérique du Nord.

Compass a également déclaré qu'elle changerait la monnaie de transactions de ses actions à la Bourse de Londres pour passer de la livre sterling au dollar américain à partir d'avril, afin de réduire la volatilité des taux de change.