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Les actions du groupe Adani remontent après que les États-Unis ont abandonné les accusations de fraude contre Gautam Adani
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 06:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des niveaux de stock, ajout d'informations à partir du paragraphe 3)

Les actions des sociétés du groupe Adani ont progressé de 0,13 % à 2,32 % mardi, après que l'administration Trump a décidé d'abandonner les accusations de fraude pénale contre le milliardaire Gautam Adani, allégeant ainsi une menace juridique majeure qui pesait sur le conglomérat.

Lundi, le ministère américain de la Justice a décidé d'abandonner les accusations portées contre Adani et ses associés pour avoir versé des pots-de-vin afin d'obtenir des contrats d'approvisionnement en électricité en Inde, tandis qu'Adani Enterprises a réglé séparément des allégations de violation des sanctions contre l'Iran liées à des importations de gaz de pétrole liquéfié.

Les actions de la société phare du groupe, Adani Enterprises

ADEL.NS , ont progressé de 1,67 % avant l'ouverture de la Bourse et ont prolongé leur hausse pour atteindre une hausse de 2,06 % à 2.475,30 roupies.

En novembre dernier, les procureurs américains ont accusé Gautam Adani et ses associés d'avoir accepté de verser 265 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires indiens afin d'obtenir des autorisations pour des projets d'énergie solaire et d'avoir induit en erreur les investisseurs américains quant aux pratiques anticorruption du groupe.

Par ailleurs, le département du Trésor américain a déclaré lundi qu'Adani Enterprises avait accepté de verser 275 millions de dollars pour régler des violations présumées des sanctions liées à des importations de gaz de pétrole liquéfié en provenance d'Iran.

La société a cessé d'importer du GPL en Inde et a créé un poste de responsable de la conformité afin de garantir le respect des directives du Trésor.

Le règlement des affaires américaines est intervenu après que l'avocat d'Adani, qui est également l'avocat personnel du président américain Donald Trump, a déclaré le mois dernier que le groupe prévoyait d'investir 10 milliards de dollars aux États-Unis mais ne pouvait pas aller de l'avant tant que ces affaires restaient en suspens, selon une source proche du dossier.

Le conglomérat, présent dans les secteurs portuaire et énergétique, fait l'objet de critiques liées à sa gouvernance depuis que le rapport de 2023 du vendeur à découvert Hindenburg Research a allégué une manipulation boursière et une utilisation abusive de paradis fiscaux offshore.

Le groupe Adani a nié à plusieurs reprises toute malversation.

À 9 h 23 IST, l'action d'Adani Green Energy ADNA.NS , liée aux allégations de corruption aux États-Unis, a progressé de 1,65 %, tandis que celle d'Adani Ports APSE.NS a légèrement augmenté de 0,27 % et celle d'Adani Energy Solutions ADAI.NS a gagné 0,61 %.

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