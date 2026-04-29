Les actions du fonds Pershing Square d'Ackman chutent lors de leur entrée en bourse très attendue

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* Pershing Square et Pershing Square USA feront leur entrée en bourse plus tard dans la journée de mercredi

* L'introduction en bourse a permis de lever 5 milliards de dollars

* La double cotation a augmenté les actifs de Pershing Square de 25 %

(Mises à jour pour inclure les prix aux paragraphes 2 et 3) par Svea Herbst-Bayliss et Utkarsh Shetti

L'investisseur milliardaire Bill Ackman a lancé mercredi son nouveau fonds fermé Pershing Square USA à la Bourse de New York, offrant aux investisseurs particuliers une stratégie de sélection de titres traditionnellement réservée aux plus fortunés, pour seulement 50 dollars par action.

Le fonds, Pershing Square USA, se négocie sous le symbole PSUS et a ouvert à 42 dollars par action. M. Ackman a également introduit en bourse sa société de gestion Pershing Square, qui se négocie sous le symbole PS et a ouvert à 24 dollars par action.

Étant donné que les investisseurs ayant payé 50 dollars par action de PSUS lors de l'introduction en bourse ont également reçu 0,2 action de PS, la valeur combinée est plus proche de 46,80 dollars.

Ackman a levé quelque 5 milliards de dollars de nouveaux actifs, les actions étant cotées à 50 dollars chacune lors de l'introduction en bourse, dans ce que Dealogic a qualifié de l'une des 10 plus importantes offres publiques de la dernière décennie. Cette opération a augmenté les actifs de Pershing Square d'environ 25 %, les portant à quelque 25 milliards de dollars.

Entouré de son épouse, Neri Oxman, et de son directeur des investissements, Ryan Israel, Ackman a été accueilli par des acclamations retentissantes sur le parquet de la bourse, dans le quartier financier de Manhattan, à l'ouverture des marchés mercredi.

Ackman a déclaré lors d'une interview que ce nouveau fonds contribuerait à « démocratiser l'investissement » en permettant aux investisseurs d'accéder aux rendements à deux chiffres que ses investissements ont générés au cours des deux dernières décennies. Traditionnellement, les hedge funds étaient réservés aux investisseurs les plus fortunés, capables de satisfaire aux exigences réglementaires prouvant qu'ils pouvaient supporter les hauts et les bas éventuels du fonds.

Mais il a également reconnu que les transactions sur ses nouvelles offres pourraient être volatiles au début, estimant que certains investisseurs pourraient vouloir tirer profit de sa société de fonds spéculatifs et sortir rapidement du fonds fermé. Il a offert des actions gratuites de Pershing Square Inc à toute personne achetant Pershing Square USA lors de l’introduction en bourse, une idée qu’Ackman a attribuée à sa femme pour stimuler la demande.

La cotation à la Bourse de New York (NYSE) est le seul moyen pour les investisseurs américains de profiter des rendements d'Ackman, puisque son fonds Pershing Square Holdings, un fonds fermé coté à Londres, ne peut être commercialisé directement auprès des investisseurs américains.

Ackman a généré des rendements d'environ 25 % par an au cours des huit dernières années, dépassant largement le rendement moyen de 7 % des fonds fermés sur cette période, a déclaré Ackman.

« C'est un produit que les gens voudront détenir », a-t-il déclaré à Reuters, expliquant que sa capacité à s'impliquer profondément auprès des entreprises et à couvrir les risques du fonds, associée à une efficacité fiscale, devrait séduire les investisseurs. « Ce ne sera pas le fonds à capital fixe de votre grand-mère. »

Pour Ackman, l'introduction en bourse de mercredi marque une sorte de revanche près de deux ans après sa première tentative d'introduire le fonds à New York, qu'il avait finalement abandonnée à la dernière minute en raison d'un intérêt mitigé.

Les investisseurs de référence, qui se sont engagés à hauteur de 2,8 milliards de dollars sur les 5 milliards levés au total et ont promis de conserver leur mise pendant six mois, recevront 1,5 action Pershing Square pour chaque tranche de cinq actions qu’ils achètent dans Pershing Square USA.

DES CAMPAGNES ACTIVISTES AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Ackman, qui a bâti sa renommée et sa fortune estimée à 9 milliards de dollars grâce à des campagnes activistes menées auprès d’entreprises telles que Canadian Pacific et Chipotle, figure parmi les investisseurs les plus suivis de Wall Street. Plus récemment, il s’est tourné vers la plateforme de réseaux sociaux X, où il compte 2,1 millions d’abonnés, pour donner son avis sur tous les sujets, des dangers des boissons sucrées à la politique présidentielle.

Il y a deux ans, il s'attendait à ce que sa notoriété sur X l'aide à lever des fonds pour son nouveau fonds. Mais cette fois-ci, il a déclaré que plus de 80 % des investissements provenaient d'institutions, notamment des family offices, des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des investisseurs fortunés.

Aujourd'hui, Ackman souhaite que les investisseurs particuliers profitent également de ce fonds, qui calquera largement ses autres fonds de sélection de titres en misant sur des sociétés telles qu'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, Universal Music Group UMG.AS et Uber Technologies

UBER.N .

Cette cotation intervient alors que le marché des introductions en bourse se redresse après une volatilité accrue due à la guerre en Iran et à la prudence des investisseurs envers les sociétés de logiciels exposées à l'IA.

SpaceX se prépare à ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire et pourrait faire passer l'exploration spatiale d'une entreprise spéculative à un investissement grand public.

L'introduction en bourse: un test pour les fonds fermés

Cette introduction en bourse devrait tester l'appétit des investisseurs pour les fonds fermés, qui se négocient souvent avec une décote par rapport aux actifs qu'ils détiennent. Ils ne peuvent pas être rachetés et ne changent de mains sur le marché secondaire qu'après leur allocation, ce qui les rend vulnérables à de fortes fluctuations pouvant éloigner leurs cours de leur valeur liquidative.

« Je m'attends à une demande raisonnable, mais la structure, qui inclut des actions de la société de gestion comme incitation, suggère que le fonds fermé à lui seul pourrait ne pas suffire à susciter l'intérêt souhaité des investisseurs », a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.