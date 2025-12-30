 Aller au contenu principal
Les actions du fabricant sud-coréen de matériaux pour batteries L&F chutent après la réduction de l'accord avec Tesla
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 01:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions du fabricant sud-coréen de batteries L&F 066970.KQ ont chuté de plus de 9% mardi, après une forte réduction d'un accord d'approvisionnement avec le fabricant américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O .

