Les actions du fabricant sud-coréen de matériaux pour batteries L&F chutent après la réduction de l'accord avec Tesla

Les actions du fabricant sud-coréen de batteries L&F 066970.KQ ont chuté de plus de 9% mardi, après une forte réduction d'un accord d'approvisionnement avec le fabricant américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O .
