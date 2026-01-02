 Aller au contenu principal
Les actions du fabricant de VE Rivian augmentent après la publication des données de livraison
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 15:46

2 janvier -

** Les actions du fabricant de VE Rivian Automotive RIVN.O augmentent de 4,3 % à 20,56 $

** La société déclare avoir livré 9 745 véhicules au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de Visible Alpha de 10 050 véhicules

** Pour l'ensemble de l'année fiscale, RIVN a livré 42 247 véhicules par rapport aux estimations des analystes de 42 500 véhicules

** Les actions de RIVN ont gagné 48,2 % en 2025

