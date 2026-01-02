Les actions du fabricant de VE Rivian augmentent après la publication des données de livraison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 janvier -
** Les actions du fabricant de VE Rivian Automotive RIVN.O augmentent de 4,3 % à 20,56 $
** La société déclare avoir livré 9 745 véhicules au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de Visible Alpha de 10 050 véhicules
** Pour l'ensemble de l'année fiscale, RIVN a livré 42 247 véhicules par rapport aux estimations des analystes de 42 500 véhicules
** Les actions de RIVN ont gagné 48,2 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer