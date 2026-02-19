Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana chutent en raison de l'augmentation des coûts de remise en état des véhicules

Les actions de Carvana CVNA.O ont fortement chuté dans les échanges d'avant-Bourse jeudi après que le distributeur de véhicules d'occasion en ligne a publié un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, sous la pression de coûts plus élevés que prévu.

Les actions du distributeur de véhicules d'occasion uniquement en ligne ont baissé de 16 % à 302 $, ce qui les place sur la bonne voie pour ouvrir à leur niveau le plus bas depuis le début du mois de novembre 2025.

Au moins quatre maisons de courtage, dont J.P. Morgan et RBC, ont réduit leurs objectifs de prix sur l'action après l'annonce des résultats après les heures de marché mercredi.

Carvana a déclaré que les coûts ont été comprimés par des dépenses plus importantes que prévu liées à l'inspection, à la réparation et à l'esthétique des véhicules sur plusieurs sites de production au cours du trimestre. L'augmentation des taux de dépréciation au détail a ajouté une pression supplémentaire sur une base unitaire.

Ces résultats décevants interviennent quelques mois seulement après que le distributeur, connu pour ses immenses distributeurs automatiques de véhicules, a conclu l'année 2025 en rejoignant l'indice de référence de Wall Street, le S&P 500 , après avoir écarté les allégations des vendeurs à découvert.

L'action est depuis longtemps l'une des préférées des investisseurs de détail, alimentant plusieurs rallies d'actions mèmes ces dernières années, qui ont à maintes reprises pris au dépourvu les fonds spéculatifs détenant des positions baissières sur l'entreprise.

Mercredi, la société a rejeté les nouvelles allégations du vendeur à découvert Gotham City Research selon lesquelles elle aurait surestimé ses bénéfices 2023-2024 de plus d'un milliard de dollars. L'intérêt à court terme pour les actions Carvana disponibles à la négociation s'élevait à environ 7 %, selon les données compilées par le LSEG.