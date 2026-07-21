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Les actions des sociétés minières de cuivre progressent en raison des pénuries en Chine et de la baisse des stocks
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

21 juillet - ** Les actions des sociétés minières de cuivre progressent, dans le sillage de la hausse des cours du métal rouge MET/L

** Le contrat de référence à trois mois sur le cuivre

CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) progresse de 1,5% à 13 826,50 dollars la tonne métrique ** Les cours du cuivre sont soutenus par une demande solide en Chine, premier consommateur mondial, et par une forte baisse des stocks

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N progressent respectivement de 1,4% et d’environ 3%

** Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N progressent respectivement de 4,3% et d’environ 5%

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N progresse d’environ 8%, Ero Copper ERO.TO ERO.N avance de 6% et Teck Resources TECKb.TO TECK.N gagne environ 2%

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