Les actions des sociétés minières de cuivre progressent en raison des pénuries en Chine et de la baisse des stocks

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21 juillet - ** Les actions des sociétés minières de cuivre progressent, dans le sillage de la hausse des cours du métal rouge MET/L

** Le contrat de référence à trois mois sur le cuivre

CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) progresse de 1,5% à 13 826,50 dollars la tonne métrique ** Les cours du cuivre sont soutenus par une demande solide en Chine, premier consommateur mondial, et par une forte baisse des stocks

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N progressent respectivement de 1,4% et d’environ 3%

** Les sociétés minières spécialisées dans le cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N progressent respectivement de 4,3% et d’environ 5%

** Au Canada, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N progresse d’environ 8%, Ero Copper ERO.TO ERO.N avance de 6% et Teck Resources TECKb.TO TECK.N gagne environ 2%