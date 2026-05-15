Les actions des sociétés minières d'argent reculent face à la hausse des rendements et au raffermissement du dollar

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15 mai - ** Les actions des sociétés minières d'argent reculent, suivant la tendance des cours du métal blanc {GOL/]

** L'argent au comptant XAG= recule de 8 % à 76,30 dollars l'once

** Les cours chutent , la hausse des rendements des bons du Trésor et le raffermissement du dollar ayant réduit leur attrait, tandis que la hausse des prix du pétrole et les tensions au Moyen-Orient ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N recule de 7,2 %, Coeur Mining CDE.N cède 7 %

** Les sociétés minières canadiennes reculent: Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO perdent respectivement 7,7 % et 8,2 %

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et l'iShares Silver Trust SLV.P reculent chacun de 8,5 %