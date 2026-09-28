Les actions des sociétés minières d'argent reculent face à la hausse des prix du pétrole

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28 septembre - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des métaux précieux

** Le cours au comptant de l’argent XAG= recule de 4,7 % à 61,25 dollars l’once, alors que la hausse des prix du pétrole attise les craintes inflationnistes, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt GOL/

** Le pétrole brut rebondit de plus de 2 % lundi après que le président américain Donald Trump a rejeté une proposition de paix de l’Iran visant à résoudre leur conflit et à rouvrir le détroit d’Ormuz O/R

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N ont respectivement reculé de 5,4 % et d'environ 6 %

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver EDR.TO

EXK.N recule de 5,4 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N perd 5,7 %

** Les ETF sur l’argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P reculent tous deux d’environ 5 %