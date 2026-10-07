Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les cours des métaux s'affaiblissent légèrement face à la vigueur du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant l'évolution des cours de l'argent-métal GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 2,2 % à 59,98 dollars l'once, dans un contexte de raffermissement du dollar américain, les investisseurs attendant le compte-rendu de la Fed pour y trouver des indices sur les futures hausses de taux

** Les actions de Hecla Mining HL.N et de Coeur Mining

CDE.N reculent chacune de 2,2 %

** Sociétés minières canadiennes: Wheaton Precious Metals

WPM.TO WPM.N recule de 1,9 %, Endeavour Silver EDR.TO

EXK.N cède 2,2 % et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N s'effondre de 2 %

** Les ETF sur l'argent physique SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P ont reculé respectivement de 2,1 % et 2 %