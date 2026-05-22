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Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que la hausse du prix du pétrole alimente les anticipations de hausse des taux
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

22 mai - ** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux États-Unis reculent, suivant l'évolution des cours du métal blanc GOL/

** Le cours au comptant de l'argent XAG= recule de 1 % à 75,8 dollars l'once

** Les cours baissent en raison du raffermissement du dollar et de la hausse des prix du pétrole, qui ont maintenu les craintes inflationnistes au centre des préoccupations et renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt américains

** Les actions des sociétés minières Hecla Mining HL.N reculent d'environ 2 % et Coeur Mining CDE.N perd 2,5 %

** Sociétés minières canadiennes: Endeavour Silver Corp

EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N ont reculé respectivement de 2,5 % et 4,1 %

** L'ETF Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P et l'iShares Silver Trust SLV.P reculent chacun de 1,2 %

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