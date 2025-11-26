 Aller au contenu principal
CAC 40
8 066,30
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des sociétés minières d'argent progressent grâce aux espoirs de baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions américaines de sociétés minières d'argent augmentent avant l'ouverture du marché, suivant le cours du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 1,7% à 52,28 dollars l'once, après que des données économiques américaines bénignes aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,5% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,6%

** La société minière canadienne Silvercorp Metals SVM.TO

SVM.N en hausse de 2,5 % et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~2% chacun

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
52,50 USD Six - Forex 1 +2,06%
COEUR MINING
15,075 USD NYSE +1,31%
ENDEAVOUR SILVER
11,030 CAD TSX +2,04%
ENDEAVOUR SILVER
7,815 USD NYSE +2,29%
HECLA MINING
14,995 USD NYSE +3,70%
SILVERCORP METAL
9,610 CAD TSX +1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

