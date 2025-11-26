Les actions des sociétés minières d'argent progressent grâce aux espoirs de baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions américaines de sociétés minières d'argent augmentent avant l'ouverture du marché, suivant le cours du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 1,7% à 52,28 dollars l'once, après que des données économiques américaines bénignes aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,5% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,6%

** La société minière canadienne Silvercorp Metals SVM.TO

SVM.N en hausse de 2,5 % et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~2% chacun