Les actions des sociétés minières d'argent progressent grâce aux espoirs de baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 novembre - ** Les actions américaines de sociétés minières d'argent augmentent avant l'ouverture du marché, suivant le cours du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= en hausse de 1,7% à 52,28 dollars l'once, après que des données économiques américaines bénignes aient renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain
** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,5% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 2,6%
** La société minière canadienne Silvercorp Metals SVM.TO
SVM.N en hausse de 2,5 % et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4 %
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~2% chacun
