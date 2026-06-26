Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement

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26 juin - **Les actions des sociétés minières aurifères progressent, suivant la hausse des cours de l'or GOL/ ** L'or au comptant XAU= progresse de 1,2 % à 4.080,14 dollars l'once, dans un contexte d' affaiblissement du dollar américain

et d'un léger recul des anticipations de hausse des taux d'intérêt américains à la suite de la publication des chiffres de l'inflation, même si les cours restent en passe d'enregistrer une quatrième baisse hebdomadaire consécutive ** Parmi les principales sociétés minières, Newmont NEM.N progresse de 1,6 %et Barrick Mining ABX.TO gagne 2,3 % ** Parmi les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis, Gold Fields GFI.N a progressé de 2,5 %, Harmony Gold HMY.N a bondi de 3,5 %, AngloGold Ashanti AU.N a gagné 2,6 %et Sibanye Stillwater SBSW.J a progressé de 1,8 % ** Parmi les sociétés minières canadiennes, Agnico Eagle Mines

AEM.TO progresse de 1,6 % et Kinross Gold K.TO de 2,7 %