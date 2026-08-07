Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que l'or s'apprête à enregistrer sa meilleure semaine depuis janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,7% à 4.312,70 dollars l'once après avoir atteint son plus haut niveau en sept semaines plus tôt dans la séance ** Les cours progressent de plus de 1% et s’orientent vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier, les anticipations d’une hausse des taux américains s’estompant et les craintes inflationnistes s’atténuant, ce qui l’emporte sur la prudence à l’approche de la publication des chiffres de l’emploi non agricole

** "Un nouveau rapport sur l’emploi non agricole plus faible que prévu, qui affaiblirait encore davantage les anticipations de hausses de taux de la Fed cette année, pourrait déclencher une nouvelle vague de hausse pour l’or au comptant", explique Han Tan, analyste en chef des marchés chez Bybit

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , progressent respectivement de 3,6% et 3,4%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N progressent de 7% à 8%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.N , en hausse de 4,2%, et Kinross Gold KGC.N , en hausse de 4,5%