Les actions des sociétés minières aurifères progressent alors que l'or s'apprécie, les anticipations de hausse des taux de la Fed s'atténuant

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16 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or

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** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 0,3 % à 4.324,49 dollars l'once, après avoir atteint lors de la séance précédente son plus haut niveau depuis le 5 juin

** Les cours sont en hausse alors que les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine cette année s’atténuent, après qu’un accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran a fait baisser les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , gagnent chacune environ 2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N progressent de 0,3 % à 1,5 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse d’environ 2 % et Kinross Gold K.TO en hausse de 1,5 %