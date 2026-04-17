Les actions des sociétés de croisière américaines augmentent alors que l'Iran maintient le détroit d'Ormuz ouvert

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17 avril - ** Les actions des opérateurs de croisières américains augmentent avant l'ouverture du marché après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert à tous les navires commerciaux pendant la durée du cessez-le-feu au Liban, ce qui a fait chuter les prix du pétrole

** Les actions cotées en bourse de Carnival CCL.N ont augmenté de 5,8 % à 28,88 $, Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N a augmenté de 5,6 % à 21,19 $, Royal Caribbean Cruises

RCL.N a augmenté de 5 % à 278,86 $

** Viking Holdings VIK.N en hausse de 4,3 % à 83,79 $

** Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse , les investisseurs accueillant favorablement les signes indiquant que le conflit qui dure depuis sept semaines au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin

** En 2025, NCLH a perdu 13,5%, VIK a augmenté de 62,1%, RCL a gagné 20,9% et CCL a augmenté de 22,5%