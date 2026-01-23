 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés d'extraction d'argent s'envolent en raison de la hausse du métal due à l'incertitude géopolitique
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,7% à 97,85 dollars l'once, après avoir atteint un record de 99,34 dollars plus tôt ** La hausse des prix a été alimentée par la baisse de confiance dans les actifs américains en raison des tensions géopolitiques et de l'incertitude économique

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 1,6%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N progressent de 1,2%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N augmente de ~1%

** L'Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et l'iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent tous deux de 2,4 %

Valeurs associées

Argent
98,72 USD Six - Forex 1 +2,60%
COEUR MINING
25,755 USD NYSE +12,37%
ENDEAVOUR SILVER
18,760 CAD TSX +10,74%
ENDEAVOUR SILVER
13,600 USD NYSE +11,02%
HECLA MINING
31,290 USD NYSE +8,36%
SILVERCORP METAL
16,930 CAD TSX +2,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'avocate pakistanaise Imaan Mazari à Islamabad le 20 janvier 2026 ( AFP / Aamir QURESHI )
    Pakistan: arrestation d'une célèbre avocate en droits humains
    information fournie par AFP 23.01.2026 12:41 

    La police pakistanaise a arrêté vendredi une célèbre avocate et défenseuse des droits humains et son mari qui se rendaient au tribunal pour répondre à des accusations de "cyberterrorisme", a annoncé une organisation d'avocats. Âgée de 32 ans, Imaan Mazari, connue ... Lire la suite

  • To Lam au 14e congrès du parti communiste vietnamien, le 23 janvier 2026 à Hanoï ( AFP / Nhac NGUYEN )
    To Lam reconduit pour cinq ans à la tête du Vietnam
    information fournie par AFP 23.01.2026 12:32 

    To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite

  • De jeunes Bédouins jouent dans la commune de Tarabine al-Sana, dans le désert du Néguev (sud d'Israël), lors d'une opération de police, le 1er janvier 2026 ( AFP / ILIA YEFIMOVICH )
    En Israël, l'amertume d'une localité bédouine après une opération de police meurtrière
    information fournie par AFP 23.01.2026 12:30 

    Lors des dernières élections, les habitants de la localité bédouine israélienne de Tarabine al-Sana ont soutenu massivement le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en espérant que cela contribuerait à améliorer leurs conditions de vie. Trois ans plus tard, ... Lire la suite

  • La queue d'un avion FedEx est vue lors de la présentation de la future extension du hub FedEx à Roissy-en-France
    FedEx va restructurer ses activités en France, 500 emplois menacés
    information fournie par Reuters 23.01.2026 12:10 

    Le groupe américain FedEx a annoncé vendredi un plan ‍de transformation de ses activités en France, impliquant un investissement de 78 millions d'euros, ‌qui pourra entraîner la suppression de 500 emplois. L'entreprise a ajouté qu'elle entendait réduire ​le nombre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank