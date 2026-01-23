Les actions des sociétés d'extraction d'argent s'envolent en raison de la hausse du métal due à l'incertitude géopolitique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,7% à 97,85 dollars l'once, après avoir atteint un record de 99,34 dollars plus tôt ** La hausse des prix a été alimentée par la baisse de confiance dans les actifs américains en raison des tensions géopolitiques et de l'incertitude économique

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 1,6%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N progressent de 1,2%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N augmente de ~1%

** L'Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et l'iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent tous deux de 2,4 %