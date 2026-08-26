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Les actions des sociétés aurifères reculent après la publication de chiffres de l'inflation américaine conformes aux prévisions
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 16:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1 % à 4 369,82 dollars l'once, après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis le 14 mai

** Les cours de l'or baissent après la publication mercredi de données sur l'inflation américaine globalement conformes aux attentes, ce qui renforce les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain, tandis que les investisseurs attendaient également les déclarations du président Kevin Warsh cette semaine

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO et Newmont NEM.N , ont reculé respectivement de 0,8 % à 2 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N ont reculé de 1,5 %, Harmony Gold HMY.N a perdu 1,8 % et AngloGold Ashanti AU.N a chuté de 3,7 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.N et Kinross Gold K.TO ont reculé de 1,1 % à 1,6 %

Inflation

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
217,660 USD NYSE -2,85%
ANGLOGOLD ASH
119,290 USD NYSE -3,28%
BARRICK MINING
66,310 CAD TSX -1,88%
GOLD FIELDS SP ADR
48,010 USD NYSE -1,74%
HARMONY GOLD SP ADR
22,540 USD NYSE -1,77%
KINROSS GOLD
44,880 CAD TSX -2,82%
NEWMONT
132,310 USD NYSE -2,09%
Or
4 587,86 USD Six - Forex 1 -1,52%
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