Les actions des sociétés aurifères reculent après la publication de chiffres de l'inflation américaine conformes aux prévisions

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26 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1 % à 4 369,82 dollars l'once, après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis le 14 mai

** Les cours de l'or baissent après la publication mercredi de données sur l'inflation américaine globalement conformes aux attentes, ce qui renforce les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain, tandis que les investisseurs attendaient également les déclarations du président Kevin Warsh cette semaine

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO et Newmont NEM.N , ont reculé respectivement de 0,8 % à 2 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N ont reculé de 1,5 %, Harmony Gold HMY.N a perdu 1,8 % et AngloGold Ashanti AU.N a chuté de 3,7 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.N et Kinross Gold K.TO ont reculé de 1,1 % à 1,6 %