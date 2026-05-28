information fournie par Reuters • 28/05/2026 à 13:12

Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les frappes américaines contre l'Iran ravivent les craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant la tendance des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,66% à 4.382,95 dollars l'once

** Les cours baissent alors que l'escalade des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran fait grimper le prix du pétrole brut et le dollar, attisant les craintes d'une inflation persistante et d'une hausse des taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ABX.TO , reculent respectivement de 2,2% et 1,3%

** Sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HMY.N recule d'environ 2%, AngloGold Ashanti AU.N perd 2,4% et Sibanye Stillwater SBSW.N baisse de 1,1%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule de 1,3% et Kinross Gold K.TO KGC.N de ~2%