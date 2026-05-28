 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les frappes américaines contre l'Iran ravivent les craintes inflationnistes
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, suivant la tendance des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,66% à 4.382,95 dollars l'once

** Les cours baissent alors que l'escalade des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran fait grimper le prix du pétrole brut et le dollar, attisant les craintes d'une inflation persistante et d'une hausse des taux d'intérêt

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ABX.TO , reculent respectivement de 2,2% et 1,3%

** Sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HMY.N recule d'environ 2%, AngloGold Ashanti AU.N perd 2,4% et Sibanye Stillwater SBSW.N baisse de 1,1%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule de 1,3% et Kinross Gold K.TO KGC.N de ~2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
245,500 CAD TSX +1,41%
AGNICO EAGLE MIN
178,020 USD NYSE +1,75%
ANGLOGOLD ASH
96,330 USD NYSE +1,89%
BARRICK MINING
57,550 CAD TSX +0,82%
HARMONY GOLD SP ADR
18,260 USD NYSE +3,99%
KINROSS GOLD
40,340 CAD TSX +2,20%
KINROSS GOLD
29,290 USD NYSE +2,74%
NEWMONT
108,250 USD NYSE +0,97%
Or
4 494,97 USD Six - Forex 1 +0,82%
SIBANYE SP ADR
12,155 USD NYSE +2,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 494,91 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank