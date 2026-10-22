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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 11:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1.4% à 4.084,50 dollars l'once, alors que la hausse des cours du pétrole a attisé les craintes inflationnistes et renforcé les anticipations selon lesquelles les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps

** Les principales sociétés minières sont en baisse: Newmont

NEM.N recule de 2.6% et Barrick Mining ABX.TO B.N de 2.3%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N ont chuté de 3.4% à 4.2%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule de 3.9%, Kinross Gold K.TO KGC.N perd 2.7%

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