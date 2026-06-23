Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 1,6% à 4.123,71 dollars l'once, après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis le 11 juin à 4.090,27 dollars l'once

** Les cours de l'or reculent alors que le dollar américain s'est raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, les marchés anticipant une politique plus restrictive de la Réserve fédérale, ce qui pèse sur ce métal précieux non productif de rendement

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , reculent respectivement de 3,2% et 2,1%

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N perdent entre 3,2% et 4,4%

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule de 2,7%; Kinross Gold K.TO KGC.N perd 3,7%