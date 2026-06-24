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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or poursuivent leur baisse
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, alors que les cours de l'or baissent pour la deuxième séance consécutive

GOL/

** L'or au comptant XAU= a reculé de 1,1 % à 4 069,81 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 11 juin

** Les cours sont sous pression en raison du raffermissement du dollar américain et des anticipations de hausse des taux d’intérêt, tandis que les investisseurs suivent de près l’évolution des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , reculent respectivement de 1,9 % et d’environ 1 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N perdent entre 2,7 % et 4,1 %

** Les sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N recule de 1,3 %; Kinross Gold K.TO KGC.N perd 1 %

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AGNICO EAGLE MIN
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BARRICK MINING
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GOLD FIELDS
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33,615 USD NYSE -2,90%
HARMONY GOLD MIN
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HARMONY GOLD SP ADR
15,400 USD NYSE -4,61%
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35,530 CAD TSX -4,64%
KINROSS GOLD
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NEWMONT
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SIBANYE STILLW
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