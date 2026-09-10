 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent, les chiffres de l'inflation aux États-Unis renforçant les anticipations d'une hausse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 17:44
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1% à 4.358,09 dollars l'once

** Les cours ont baissé après la publication de chiffres solides sur l'inflation aux États-Unis et la hausse des prix du pétrole, qui ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont respectivement reculé d’environ 2% et 1,8%

** Actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HMY.N en baisse d’environ 2% et Gold Fields GFI.N en baisse de 2,4%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO ont reculé respectivement de 2% et 3,4%

Banques centrales
FED
Inflation

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
273,610 CAD TSX -2,32%
BARRICK MINING
60,340 CAD TSX -1,98%
GOLD FIELDS SP ADR
45,930 USD NYSE -2,67%
HARMONY GOLD SP ADR
20,345 USD NYSE +0,59%
KINROSS GOLD
40,220 CAD TSX -3,66%
NEWMONT
126,425 USD NYSE -0,53%
Or
4 365,40 USD Six - Forex 1 -0,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 116,76 -0,49%
Pétrole Brent
106,95 +5,11%
2CRSI
30,32 +6,61%
SOITEC
136,55 -5,37%
HAFFNER ENERGY
0,642 -5,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank