Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent, les chiffres de l'inflation aux États-Unis renforçant les anticipations d'une hausse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/
** Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1% à 4.358,09 dollars l'once
** Les cours ont baissé après la publication de chiffres solides sur l'inflation aux États-Unis et la hausse des prix du pétrole, qui ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine
** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , ont respectivement reculé d’environ 2% et 1,8%
** Actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HMY.N en baisse d’environ 2% et Gold Fields GFI.N en baisse de 2,4%
** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines
AEM.TO et Kinross Gold K.TO ont reculé respectivement de 2% et 3,4%
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