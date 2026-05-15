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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent en raison des craintes inflationnistes
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent avant l'ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or

** L'or au comptant XAU= recule de 1,9 % à 4.559,39 dollars l'once, la hausse des prix du pétrole et les tensions persistantes au Moyen-Orient renforçant les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt GOL/

** Les cours de l'or ont reculé de plus de 3 % sur la semaine

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N , reculent respectivement de 2,8 % et 2,1 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N ont reculé respectivement de 4,8 %, 4,7 % et 4,4 %

** Les sociétés minières canadiennes cotées aux États-Unis: Agnico Eagle Mines AEM.N recule de 1,4 %, Kinross Gold KGC.N de 2,6 %

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