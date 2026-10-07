Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le raffermissement du dollar pèse sur l'or ; les procès-verbaux de la Fed sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule d'environ 1 % à 4 118,7 dollars l'once

** Les cours baissent en raison du raffermissement du dollar américain, tandis que les investisseurs attendaient le compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale pour évaluer le degré de soutien des décideurs politiques en faveur de nouvelles hausses de taux GOL/

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , reculent respectivement d’environ 2 % et 1,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N ont reculé de 1,7 % à 4,5 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO , AEM.N , ainsi que Kinross Gold K.TO et KGC.N ont chacune reculé de 1,9 %