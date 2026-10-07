 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le raffermissement du dollar pèse sur l'or ; les procès-verbaux de la Fed sous les projecteurs
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 13:38

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule d'environ 1 % à 4 118,7 dollars l'once

** Les cours baissent en raison du raffermissement du dollar américain, tandis que les investisseurs attendaient le compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale pour évaluer le degré de soutien des décideurs politiques en faveur de nouvelles hausses de taux GOL/

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N , reculent respectivement d’environ 2 % et 1,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N ont reculé de 1,7 % à 4,5 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO , AEM.N , ainsi que Kinross Gold K.TO et KGC.N ont chacune reculé de 1,9 %

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
256,830 CAD TSX -2,94%
AGNICO EAGLE MIN
180,305 USD NYSE -3,10%
ANGLOGOLD ASH
90,005 USD NYSE -3,80%
BARRICK MINING
56,330 CAD TSX -2,80%
GOLD FIELDS
31,400 EUR Tradegate -1,26%
GOLD FIELDS SP ADR
34,940 USD NYSE -3,43%
HARMONY GOLD MIN
14,350 EUR Tradegate -4,33%
HARMONY GOLD SP ADR
16,490 USD NYSE -4,79%
KINROSS GOLD
32,900 CAD TSX -2,89%
KINROSS GOLD
23,145 USD NYSE -2,75%
NEWMONT
113,660 USD NYSE -2,35%
Or
4 106,53 USD Six - Forex 1 -1,39%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Pétrole Brent
101,39 +0,31%
SOCIETE GENERALE
63,94 -5,01%
2CRSI
25,06 -7,73%
SOITEC
159,9 -4,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank