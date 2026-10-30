Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or atteint son plus bas niveau depuis 11 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a perdu 2,2 %, à 3.933,56 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis novembre 2025

** Les cours reculent alors que la hausse des prix du pétrole brut et les craintes persistantes d’inflation renforcent les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt américains

** Le géant minier Newmont NEM.N recule de 3,4 %, tandis que Barrick Mining ABX.TO perd 3,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 5,7 % à 6,1 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 4,2 %, Kinross Gold K.TO perd 4,1 %