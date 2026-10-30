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Les actions des sociétés aurifères reculent alors que le cours de l'or atteint son plus bas niveau depuis 11 mois
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères reculent, dans le sillage de la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= a perdu 2,2 %, à 3.933,56 dollars l'once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis novembre 2025

** Les cours reculent alors que la hausse des prix du pétrole brut et les craintes persistantes d’inflation renforcent les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt américains

** Le géant minier Newmont NEM.N recule de 3,4 %, tandis que Barrick Mining ABX.TO perd 3,8 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 5,7 % à 6,1 %

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines

AEM.TO recule de 4,2 %, Kinross Gold K.TO perd 4,1 %

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230,990 CAD TSX -5,93%
ANGLOGOLD ASH
79,670 USD NYSE -6,33%
BARRICK MINING
51,410 CAD TSX -4,99%
GOLD FIELDS
29,900 EUR Tradegate -3,86%
GOLD FIELDS SP ADR
32,785 USD NYSE -6,62%
HARMONY GOLD MIN
13,200 EUR Tradegate -5,71%
HARMONY GOLD SP ADR
14,615 USD NYSE -7,06%
KINROSS GOLD
28,130 CAD TSX -6,73%
NEWMONT
106,565 USD NYSE -4,67%
Or
3 909,19 USD Six - Forex 1 -2,87%
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