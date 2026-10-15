Les actions des sociétés aurifères progressent grâce à la baisse du dollar et à la baisse des taux

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(Actualités)

15 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,3% à 4 156,52 dollars l'once

** Les cours progressent de plus de 1% et semblent en passe de mettre fin à trois séances de baisse, soutenus par un dollar plus faible et des rendements des bons du Trésor américain en baisse, tandis que les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci restent modérées malgré des données sur l'inflation plus élevées que prévu

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO B.N et Newmont NEM.N , progressent respectivement de 1,1% et 1%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N , Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater SBSW.N progressent respectivement de 2,5%, 2,2% et 1,6%

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO AEM.N et Kinross Gold K.TO KGC.N progressent chacune de 1,5%