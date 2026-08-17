Les actions des sociétés aurifères progressent grâce à la baisse du dollar et à l'apaisement des craintes liées à une hausse des taux de la Fed

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17 août - ** Les actions des sociétés minières aurifères en hausse, dans le sillage de la remontée des cours de l'or GOL/ ** L'or au comptant XAU= a progressé de 1,2% à 4.426,52 dollars l'once, soutenu par un dollar plus faible et par l'atténuation des anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, tandis que les investisseurs continuaient de surveiller les tensions géopolitiques au Moyen-Orient

** Le marché de l’or semble anticiper un contexte de stagflation, caractérisé par un marché de l’emploi en perte de vitesse et la perspective que la Fed tolère les niveaux d’inflation actuels, a déclaré Bart Melek, responsable mondial de la stratégie sur les matières premières chez TD Securities

** Les principales sociétés minières, Barrick Mining

ABX.TO et Newmont NEM.N , ont progressé respectivement de 2,6% et 2,9%

** Parmi les sociétés minières sud-africaines, Gold Fields

GFI.N progresse de 3,6%, Harmony Gold HMY.N bondit de 3,9% et AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,8%

** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO ont progressé de 2,2% et Agnico Eagle Mines AEM.TO de 2,4%