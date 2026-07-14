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Les actions des sociétés aurifères progressent après la publication de chiffres modérés sur l'inflation aux États-Unis
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or

GOL/

** Le cours au comptant de l'or XAU= progresse de 2,1% à 4.083,99 dollars l'once

** Les cours sont en hausse après que des données sur l'inflation plus faibles que prévu ont ravivé l'espoir que la Réserve fédérale américaine adopte une position moins restrictive

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ABX.TO , progressent respectivement de 4,5% et d’environ 3%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N progresse de 2,2%, AngloGold Ashanti AU.N de 3,4%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N

AEM.TO progresse de 2% et Kinross Gold KGC.N K.TO avance d’environ 3%

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