Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

26 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, suivant la hausse des cours du métal précieux

GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,6 % à 4016,37 dollars l'onceaprès avoir atteint vendredi 3 975 dollars l'once, son plus bas niveau depuis le 20 juillet

** Les cours de l'or sont en hausse , rebondissant après avoir atteint, lors de la séance précédente, leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes à l'approche de la réunion de la Fed cette semaine

** Parmi les principales sociétés minières , Newmont NEM.N gagne environ 1 %, tandis que Barrick Gold ABX.TO progresse de 1,1 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye-Stillwater SBSW.N progressent d'environ 1 % à 2,1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO progressent de 1,5 % et Kinross Gold K.TO gagnent environ 1 %