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Les actions des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 17:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

26 octobre - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, suivant la hausse des cours du métal précieux

GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,6 % à 4016,37 dollars l'onceaprès avoir atteint vendredi 3 975 dollars l'once, son plus bas niveau depuis le 20 juillet

** Les cours de l'or sont en hausse , rebondissant après avoir atteint, lors de la séance précédente, leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, la baisse des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes à l'approche de la réunion de la Fed cette semaine

** Parmi les principales sociétés minières , Newmont NEM.N gagne environ 1 %, tandis que Barrick Gold ABX.TO progresse de 1,1 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N , AngloGold Ashanti AU.N et Sibanye-Stillwater SBSW.N progressent d'environ 1 % à 2,1 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO progressent de 1,5 % et Kinross Gold K.TO gagnent environ 1 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
246,480 CAD TSX +1,27%
ANGLOGOLD ASH
85,030 USD NYSE +1,75%
BARRICK MINING
53,600 CAD TSX +0,45%
GOLD FIELDS
31,900 EUR Tradegate +1,27%
GOLD FIELDS SP ADR
35,195 USD NYSE +1,82%
HARMONY GOLD MIN
14,350 EUR Tradegate +0,35%
HARMONY GOLD SP ADR
15,910 USD NYSE +0,38%
KINROSS GOLD
31,410 CAD TSX +0,45%
NEWMONT
110,380 USD NYSE +1,40%
Or
4 012,17 USD Six - Forex 1 -0,03%
SIBANYE SP ADR
9,295 USD NYSE +0,92%
SIBANYE STILLW
2,070 EUR Tradegate +0,49%
SIBANYE STILLW
2,4400 USD OTCBB 0,00%
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