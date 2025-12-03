 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 100,55
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des semi-conducteurs de l'UE se redressent grâce aux prévisions de Marvell et aux commentaires positifs des analystes
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions des semi-conducteurs européens augmentent dans les échanges du matin, aidées par une note haussière de BofA Global Research et un sentiment positif provenant des prévisions d'un homologue américain ** Les traders signalent un sentiment positif après que le fabricant américain de puces Marvell MRVL.O ait annoncé des prévisions de croissance agressives suite à l'acquisition de Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars

** Parmi les noms uniques, les fabricants et fournisseurs de puces néerlandais ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS , BE Semiconductor augmentent d'environ 3-4% ** Leurs homologues allemands Infineon IFXGn.DE , Siltronic

WAFGn.DE et Aixtron AIXA.DE , ams Osram AMS2.VI gagnent 2-3,5%, tandis que les franco-italiens STMicroelectronics

STMPA.PA et Soitec SOIT.PA augmentent de 3,2-4,7%

** Par ailleurs, BofA indique que trois arguments baissiers clés sur ASML sont sur le point de devenir positifs:

* l'intensité de la lithographie devrait atteindre 26% d'ici 2028 grâce à l'adoption de la technologie EUV,

* le risque de concentration de la clientèle s'atténue avec le retour à la compétitivité de Samsung 005930.KS ,

* Micron MU.O et Intel INTC.O accélèrent l'adoption de l'EUV,

* Les ventes en Chine se normalisent pour se situer dans la fourchette basse à moyenne des 20 %

** Les actions suivent l'indice principal sud-coréen KOSPI

.KS11 qui a clôturé en hausse de 1% durant la nuit, avec Samsung 005930.KS qui a augmenté de plus de 1%

** L'indice technologique européen .SX8P gagne 1,56%

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AIXTRON
17,7500 EUR XETRA +3,62%
ASM INT
497,6000 EUR Euronext Amsterdam +3,97%
ASML HLDG
965,9000 EUR Euronext Amsterdam +2,85%
BESI
135,7000 EUR Euronext Amsterdam +3,31%
INFINEON TECHNOLOGIES
36,5350 EUR XETRA +2,11%
INTEL
43,4700 USD NASDAQ +8,65%
MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
MICRON TECHNOLOGY
239,4900 USD NASDAQ -0,40%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
SILTRONIC
50,4500 EUR XETRA +2,79%
SOITEC
25,8600 EUR Euronext Paris +2,90%
STMICROELECTRONICS
21,1050 EUR Euronext Paris +4,64%
STOXX Europe 600 Technology
842,23 Pts DJ STOXX +1,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank