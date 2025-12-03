Les actions des semi-conducteurs de l'UE se redressent grâce aux prévisions de Marvell et aux commentaires positifs des analystes

3 décembre - ** Les actions des semi-conducteurs européens augmentent dans les échanges du matin, aidées par une note haussière de BofA Global Research et un sentiment positif provenant des prévisions d'un homologue américain ** Les traders signalent un sentiment positif après que le fabricant américain de puces Marvell MRVL.O ait annoncé des prévisions de croissance agressives suite à l'acquisition de Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars

** Parmi les noms uniques, les fabricants et fournisseurs de puces néerlandais ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS , BE Semiconductor augmentent d'environ 3-4% ** Leurs homologues allemands Infineon IFXGn.DE , Siltronic

WAFGn.DE et Aixtron AIXA.DE , ams Osram AMS2.VI gagnent 2-3,5%, tandis que les franco-italiens STMicroelectronics

STMPA.PA et Soitec SOIT.PA augmentent de 3,2-4,7%

** Par ailleurs, BofA indique que trois arguments baissiers clés sur ASML sont sur le point de devenir positifs:

* l'intensité de la lithographie devrait atteindre 26% d'ici 2028 grâce à l'adoption de la technologie EUV,

* le risque de concentration de la clientèle s'atténue avec le retour à la compétitivité de Samsung 005930.KS ,

* Micron MU.O et Intel INTC.O accélèrent l'adoption de l'EUV,

* Les ventes en Chine se normalisent pour se situer dans la fourchette basse à moyenne des 20 %

** Les actions suivent l'indice principal sud-coréen KOSPI

.KS11 qui a clôturé en hausse de 1% durant la nuit, avec Samsung 005930.KS qui a augmenté de plus de 1%

** L'indice technologique européen .SX8P gagne 1,56%