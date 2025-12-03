France: l'activité du secteur privé renoue avec la croissance en novembre (PMI)

L'activité du secteur privé en France a renoué avec la croissance en novembre pour la première fois depuis août 2024, soutenue par la reprise des services, selon l'indice PMI composite publié mercredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / JOEL SAGET )

L'indice PMI composite, considéré comme un bon baromètre de la croissance, s'est établi à 50,4 en novembre (après 47,7 en octobre). Un chiffre au-dessus de 50 signifie une hausse de l'activité, un chiffre au-dessous un repli.

A ce niveau, supérieur à celui de la première estimation "flash" de 49,9 publiée le 21 novembre, il se retrouve en territoire positif pour la première fois depuis l'éphémère embellie d'août 2024 liée aux Jeux olympiques.

Les données de cette enquête réalisée auprès de 800 entreprises "sont enfin porteuses de bonnes nouvelles pour le secteur privé français", avec "pour la première fois depuis plus d’un an, une hausse de l'activité globale en France", observe Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué commun avec S&P Global.

Ce retour à la croissance du secteur privé recouvre cependant "un creusement de l'écart de performances entre les deux secteurs couverts par l'enquête", souligne-t-il.

Dans les services, portés par une reprise de la demande, l'indice PMI s'est nettement redressé le mois dernier, à 51,4, après 48,0 en octobre.

Les prestataires de services français ont donc enregistré le mois dernier la première croissance de leur activité depuis août 2024, après 14 mois consécutifs de contraction.

Même si cette tendance est "encourageante, il est pour l'heure difficile de déterminer s'il s'agit d'une simple embellie ou de l'amorce d'une reprise pérenne", précise M. Feldhusen.

A l'inverse, la conjoncture est demeurée défavorable dans le secteur manufacturier.

L'indice PMI sectoriel, publié mercredi, a reculé à 47,8 le mois dernier, contre 48,8 en octobre, notamment pénalisé par le plus fort recul de la production depuis neuf mois.