Les actions des promoteurs immobiliers reculent après l'annonce par NVR et Pulte d'une baisse de leurs bénéfices trimestriels

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23 juillet - ** Les actions des promoteurs immobiliers reculent après l'annonce par PulteGroup PHM.N et NVR NVR.N d'une baisse de leur bénéfice trimestriel

** L'indice S&P 500 des constructeurs immobiliers

.SPLRCHOME recule de 2,3%; l'indice immobilier PHLX, plus large .HGX , perd 1,2%

** L'action NVR recule de 3,3%, ce qui en fait l'une des plus fortes baisses du secteur des biens de consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD

** Le bénéfice par action (BPA) de la société au deuxième trimestre devrait reculer de 23% à 83,96 dollars, contre une estimation des analystes de 89,98 dollars par action; le chiffre d'affaires recule de plus de 10% en glissement annuel à 2,28 milliards de dollars, manquant les prévisions de 2,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** PulteGroup recule de 2,6% après avoir annoncé un BPA de 2,48 dollars au deuxième trimestre, supérieur aux attentes du marché mais en baisse par rapport aux 3,03 dollars par action de l'année dernière; le chiffre d’affaires recule à 3,98 milliards de dollars, contre 4,40 milliards l'année dernière

** Dans l’ensemble, les conditions du marché restent très concurrentielles, l’incertitude macroéconomique, la volatilité des taux d’intérêt et les difficultés d’accès à la propriété pesant sur la demande de logements, mais on observe les premiers signes d’une stabilisation potentielle dans certaines régions du pays – Ryan Marshall, directeur général de PulteGroup

** Les constructeurs immobiliers M/I Homes MHO.N et KB Home KBH.N reculent de plus de 2%, tandis que Lennar LEN.N perd 1,8%