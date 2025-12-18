Les actions des producteurs d'électricité progressent après que les prix des enchères de PJM ont atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 décembre - ** Les actions des producteurs d'électricité indépendants américains augmentent de 3 à 4,5 %

** Constellation Energy CEG.O en hausse de 3,5 % à 352,80 $, Vistra VST.N en hausse de 3,6 % à 165,82 $ et Talen Energy

TLN.O en hausse de 4,4 % à 367,35 $

** Le plus grand opérateur de réseau aux États-Unis, PJM Interconnection, a rapporté un nouveau record de prix de capacité de 333,44 $ par mégawatt-jour lors de sa vente aux enchères de mercredi

** PJM organise ces enchères pour déterminer les prix payés aux compagnies d'énergie pour garantir le fonctionnement de leurs centrales électriques lorsqu'elles sont sollicitées

** L'analyste James West de Melius Research indique que CEG et TLN sont plus exposés à PJM, avec respectivement 49% et 98% de la production

**En tenant compte des mouvements de séance, CEG a gagné 57,02 %, VST est en hausse de 20,7 % et TLN de 84 % cette année