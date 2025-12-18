 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des producteurs d'électricité progressent après que les prix des enchères de PJM ont atteint un niveau record
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 décembre - ** Les actions des producteurs d'électricité indépendants américains augmentent de 3 à 4,5 %

** Constellation Energy CEG.O en hausse de 3,5 % à 352,80 $, Vistra VST.N en hausse de 3,6 % à 165,82 $ et Talen Energy

TLN.O en hausse de 4,4 % à 367,35 $

** Le plus grand opérateur de réseau aux États-Unis, PJM Interconnection, a rapporté un nouveau record de prix de capacité de 333,44 $ par mégawatt-jour lors de sa vente aux enchères de mercredi

** PJM organise ces enchères pour déterminer les prix payés aux compagnies d'énergie pour garantir le fonctionnement de leurs centrales électriques lorsqu'elles sont sollicitées

** L'analyste James West de Melius Research indique que CEG et TLN sont plus exposés à PJM, avec respectivement 49% et 98% de la production

**En tenant compte des mouvements de séance, CEG a gagné 57,02 %, VST est en hausse de 20,7 % et TLN de 84 % cette année

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
365,5050 USD NASDAQ +7,20%
TALEN ENERGY
382,4500 USD NASDAQ +8,66%
VISTRA
170,580 USD NYSE +6,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank