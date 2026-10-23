Les actions des opérateurs télécoms américains reculent après l'annonce de négociations entre SpaceX et des opérateurs mobiles

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(Actualités)

23 octobre - ** Les valeurs des opérateurs télécoms américains reculent en pré-ouverture après l’annonce selon laquelle SpaceX serait en pourparlers avec des sociétés d’infrastructures cellulaires , dans le cadre d’un programme national d’opérateur mobile

** Bloomberg a rapporté jeudi que SpaceX prévoyait d’obtenir l’accès à au moins 80 000 sites à travers les États-Unis; des discussions sont en cours avec le fournisseur d’infrastructures mobiles Crown Castle CCI.N

** Verizon VZ.N recule de 4 %; AT&T T.N et T-Mobile

TMUS.O perdent respectivement 4,2 % et 4,6 %

** L'action SpaceX progresse de 1,5 %

** Les entreprises d’infrastructures de communication bondissent, avec Crown Castle en hausse de 9,1 % et American Tower AMT.N en hausse de 6,1 %

** À la clôture d'hier, AT&T et T-Mobile affichaient respectivement une baisse de 8,4 % et 21,8 % depuis le début de l'année, tandis que Verizon progressait de 11 %