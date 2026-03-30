Les actions des mineurs d'or progressent, les prix du lingot augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'or sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,8% à 4 531,56 $ l'once à 1046 GMT, après avoir gagné plus de 1% plus tôt dans la session

** L'or augmente sur la chasse aux bonnes affaires, mais s'apprête à connaître sa plus forte baisse mensuelle en près de deux décennies alors que la hausse des prix du pétrole due à l'escalade de la guerre au Moyen-Orient a presque éliminé les paris sur les réductions de taux pour l'année

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1,1%, tandis que Barrick Mining ABX.TO , B.N a légèrement augmenté

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et Harmony Gold HMY.N en hausse de 1,5% chacun; AngloGold Ashanti AU.N en hausse de ~1%,

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N en hausse marginale et 1,4%, respectivement