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Les actions des mineurs d'or progressent, les prix du lingot augmentent
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions cotées en bourse des mineurs d'or sont en hausse avant le marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,8% à 4 531,56 $ l'once à 1046 GMT, après avoir gagné plus de 1% plus tôt dans la session

** L'or augmente sur la chasse aux bonnes affaires, mais s'apprête à connaître sa plus forte baisse mensuelle en près de deux décennies alors que la hausse des prix du pétrole due à l'escalade de la guerre au Moyen-Orient a presque éliminé les paris sur les réductions de taux pour l'année

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N ont augmenté de 1,1%, tandis que Barrick Mining ABX.TO , B.N a légèrement augmenté

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N et Harmony Gold HMY.N en hausse de 1,5% chacun; AngloGold Ashanti AU.N en hausse de ~1%,

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N et Kinross Gold K.TO , KGC.N en hausse marginale et 1,4%, respectivement

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AGNICO EAGLE MIN
268,220 CAD TSX 0,00%
AGNICO EAGLE MIN
193,370 USD NYSE +3,11%
ANGLOGOLD ASH
89,200 USD NYSE +4,05%
BARRICK MINING
53,430 CAD TSX 0,00%
GOLD FIELDS
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GOLD FIELDS SP ADR
42,340 USD NYSE +4,59%
HARMONY GOLD MIN
12,950 EUR Tradegate +3,60%
HARMONY GOLD SP ADR
14,350 USD NYSE +2,98%
KINROSS GOLD
39,810 CAD TSX 0,00%
KINROSS GOLD
28,730 USD NYSE +3,07%
NEWMONT
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