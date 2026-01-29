Les actions des mineurs d'or chutent, le cours de l'or reculant après des prises de bénéfices

29 janvier - ** Les actions des mineurs d'or chutent en suivant les prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 5% à 5 109,62 $ l'once, après avoir atteint un record de 5 594,82 $ l'once plus tôt dans la journée

** Les prix chutent alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices après que le métal a atteint un niveau record

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N perd 4,5 % et Barrick Mining ABX.TO perd 2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains: Goldfields GFI.N chute de 7,8%, AngloGold Ashanti AU.N baisse de 8,2%, Harmony Gold HMY.N baisse de 9%

** Mineurs canadiens: Kinross Gold K.TO en baisse de ~5%, Agnico Eagle Mines AEM.TO en baisse de 5,2%